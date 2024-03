Stages des vacances d’avril pour les enfants de 7 à 12 ans : Sport, art, cinéma, informatique… TEP Sarrail Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

.Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

De 185 à 445 euros.

Des stages parfaits pour amuser votre enfant durant les vacances !

Stage de sports, d’art, de cinéma ou d’informatique, les stages parfaits pour les vacances !

Du 8 au 12 Avril, Apprends & Rêve propose des stages pour les 7-12 ans : Art, Cinéma, Sport, bande dessinée, couture, informatique ou encore bien d’autres…

Concevoir, dessiner et réaliser une BD : tout un art

On peut passer des heures à lire, puis relire, puis re-re-relire ses BD préférées. Un vrai moment d’évasion. Et si, cette fois-ci, l’artiste c’était votre enfant ?

Une BD peut nous attirer par son style, ses dessins, sa mise en couleurs. Mais sans histoire ou intrigue digne de ce nom, une BD ne sera qu’une coquille vide.

Durant ce stage, les enfants vont prendre le temps d’imaginer une histoire. Écrire un synopsis. Un synopsis qui tient la route, cela va sans dire. Ils vont alors dessiner un storyboard pour illustrer en image leur synopsis. Et pour cela, ils vont revoir les techniques du dessin, de la perspective, du portrait en quelques trait, du mouvement… De quoi réaliser une BD dynamique, expressive. Le storyboard terminé, place aux cases et aux bulles. Une bonne manière d’apprendre à faire passer un message en images. Il faut être vif, pertinent, apprendre le « truc » qui va attirer l’œil et retenir l’attention.

En une semaine, les enfants réaliseront une ou deux planches. Le lancement d’une vocation.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 9h30 à 12h

TEP Sarrail – 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Comédie musicale en anglais

Anglais/ Théâtre/ Art et créativité/ Chant/ Danse

La comédie musicale, joyau de la culture anglo-saxonne, est une façon formidable d’appréhender une nouvelle manière de s’exprimer. À travers le chant, la respiration, le mouvement et la danse, l’enfant découvre un nouveau moyen de communiquer ses pensées, ses émotions, tout en apprenant la discipline, la coordination et le travail en groupe, compétences nécessaires à la mise en place de tableaux musicaux.

Que l’enfant ait trois ans ou dix-huit, à chaque âge son tableau, sa difficulté et son challenge.

Pendant cette semaine, les enfants apprendront la langue de Shakespeare et créeront un petit spectacle pour la fin de la semaine.

Ils participeront également à la conception de quelques éléments de décors et de travaux manuels en lien avec le thème de la Comédie musicale.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 de 9h30 à 16h30

Possibilités de demi-journées :

– 9h30 12h ou 13h30-16h30

TEP Sarrail – 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarifs :

225 euros , choix ½ journée, cinq jours (de 9h30 à 12h00 OU de 13h30 à 16h30)

, choix ½ journée, cinq jours (de 9h30 à 12h00 de 13h30 à 16h30) 445 euros, choix journée complète, cinq jours (prise en charge le midi comprise// PIQUE NIQUE À APPORTER

Couture: un sac « Vanessa Bruno » pour l’été

Avec ce stage, votre enfant va apprendre les bases de la couture «machine » et les techniques pour réaliser, finitions comprises, un sac à la manière des « Vanessa Bruno ».

De quoi éblouir. Et offrir, pourquoi pas, un cadeau extraordinaire. Encore plus quand on précise « C’est moi qui l’ai fait ! »

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 9h30 à 12h30

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 255 euros

BD et sport (tennis/foot/basket/handball/volley/boxe/ultimate/vortex): un stage pour s’éclater

BD / Basket / Football/ Tennis/ Handball/ Volley/ Boxe/ Ultimate/ Vortex

BD le matin, sport l’après-midi : une combinaison gagnante qui permet aux enfants d’apprendre et se défouler.

Le matin, place à la BD. Durant ce stage, les enfants vont prendre le temps d’imaginer une histoire. Écrire un synopsis. Un synopsis qui tient la route, cela va sans dire. Ils vont alors dessiner un storyboard pour illustrer en image leur synopsis. Et pour cela, ils vont revoir les techniques du dessin, de la perspective, du portrait en quelques trait, du mouvement… De quoi réaliser une BD dynamique, expressive. Le storyboard terminé, place aux cases et aux bulles. Une bonne manière d’apprendre à faire passer un message en images. Il faut être vif, pertinent, apprendre le « truc » qui va attirer l’œil et retenir l’attention.

En une semaine, les enfants réaliseront une ou deux planches. Le lancement d’une vocation.

En compagnie d’un coach professionnel, les enfants perfectionneront leur technique et virtuosité au basket, football, tennis, handball, volley, boxe, ultimate et vortex l’après-midi. Des exercices ludiques à base de parcours leur permettront d’acquérir postures, réflexes, motricité, de se muscler et de se dépenser.

Nous en profiterons, en fin de semaine, pour organiser un mini tournoi et ainsi valoriser les apprentissages acquis et leurs stratégies de jeu.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 9h30 à 16h

TEP SARRAIL – 8, avenue du Général Sarrail

Tarif : 445 euros

Geek et fan de robotique? Ce stage est pour TOI !!!!

Durant ce stage, les enfants apprendront et s’initieront à la programmation de robots.

Ils commenceront, grâce à différents jeux, par apprendre le langage de programmation. Ils passeront ensuite à la robotique ou comprendre comment les robots fonctionnent. Une fois ces bases acquises, ils s’attaqueront à la programmation de robots, des moteurs et capteurs. Ils leur apprendront alors aux robots comment évoluer dans l’espace et réaliser des actions en programmant, par exemple, un mode suiveur de lignes ou la détection ou évitement des obstacles.

Bienvenue dans le futur !

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 10h30 à 12h30

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

Basket, foot, tennis, handball, volley, boxe, ultimate, vortex: de vrais champions

En compagnie d’un coach professionnel, les enfants perfectionneront leur technique et virtuosité au basket, football et tennis, handball, ultimate et/ou vortex. Des exercices ludiques à base de parcours leur permettront d’acquérir postures, réflexes, motricité, de se muscler et de se dépenser.

Du Lundi 8 au 12 Avril de 13h30 à 16h

TEP Sarrail – 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Steven Spielberg, c’est moi !

Réalisation d’une vidéo/ Écriture d’un synopsis/ Élaboration d’un scénario/ Création d’un storyboard/ Tournage/ Montage

Au cours de ce stage de montage vidéo et de réalisation, les enfants vont créer un court-métrage collectivement.

Ils auront un aperçu des métiers de monteur et de réalisateur et vont découvrir le vocabulaire du cinéma et comprendre la réalisation d’un film. Ils vont commencer par créer une histoire et élaborer un scénario, à partir duquel ils vont créer un « story-board». Place ensuite au tournage : les enfants deviennent acteurs, preneurs de sons, régisseur lumières…

Une fois la « mise en boîte » terminée, les enfants s’initieront au montage. Ils regarderont les «rushs», «couperont» les «plans», les «organiseront», ajouteront une «bande-son» et un «générique» et réaliseront l’affiche de leur court-métrage.

De vrais cinéastes en herbe.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 de 13h30 à 16h30

TEP Sarrail : 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Les P’tits Aventuriers découvrent la nature

Escape game/ Enquêtes écolos/ Construction/ Orientation/Créativité/Entomologie

Et si l’on partait en exploration, tout près de chez nous, du côté du bois de Boulogne?

Durant cinq après-midis, nos petits aventuriers vont, à leur tour, se faire enquêteurs écolos, constructeurs de cabane, entomologistes, pisteurs, artistes… Ils mettront en œuvre leur agilité physique, leur intelligence relationnelle et leurs connaissances pour explorer la faune et la flore du bois de Boulogne et ses environs.

Leur parcours d’aventurier sera émaillé par la découverte d’enjeux environnementaux et la mise en place d’éco-gestes.

En construisant une cabane, ils apprendront aussi à faire différents nœuds et à réaliser en commun un plan de construction.

Et pour être certain qu’aucun d’entre eux ne se perde, ils apprendront aussi à utiliser une carte, une boussole, les signes que nous transmet la nature, etc, à mettre en pratique au cours d’un jeu d’orientation.

Et l’artiste qui sommeille en eux se réveillera dans la nature en réalisant de l’art végétal ou un jardin de fée.

Sans oublier d’étudier les insectes. Une vraie chance !

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 13h30 à 17h

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 235 euros

Prépare-toi, pour devenir le prochain Mbappé

S’amuser en faisant du foot, c’est bien. Recevoir une préparation physique s’approchant de celle des Bleus à Clairefontaine, c’est mieux. Laura, Amaury, Ayoub ou Junior, coachs foot expérimentés entraineront les enfants à améliorer leur posture et leur stratégie de jeu, comprendre les comportements à avoir sur un terrain de football et pourquoi. Passe, tir, conduite de balle, dribble, volée, jeu de tête et contrôle de balle seront autant de techniques qui seront abordées au cours de ce stage.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 14h à 16h

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 185 euros

Apprendre à dessiner et à améliorer sa technique

Apprendre à dessiner, c’est éduquer son regard et sa main. C’est aussi prendre le temps d’observer pour retranscrire sur le papier ce que l’on voit, puis découvrir différentes techniques de dessin afin de posséder une véritable palette d’outils.

Ce stage permettra aux enfants de développer leur sens de l’observation, le geste, les proportions et leur donneront la base nécessaire. En une semaine, ils découvriront, selon une méthode évolutive, la perspective, le volume, le portrait, le corps, les valeurs.

Dessin au crayon et peinture seront les principaux outils utilisés durant cette semaine.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 de 14h à 16h

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

Défier l’apesanteur grâce à la gymnastique

Salto, saut, grand écart, enchaînement de figures… Entre acrobatie, gymnastique et cirque, ce stage permettra aux enfants de tester leur limite et parfois de se faire peur… en toute sécurité.

Les enfants apprendront à tester leur corps et à le maîtriser. Ils l’assoupliront tout en le musclant et réaliseront des figures qui leur semblait, au départ, impossible.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 14h30 à 17h

Gymnase des Bauches – 14, rue des Bauches, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Toutes les informations sur : apprends-et-reve.fr

contact@apprends-et-reve.fr

TEP Sarrail 8, avenue du Général Sarrail 75016

Contact : https://apprends-et-reve.fr/activites/?tribe__ecp_custom_8=Stage +33610258069 contact@apprends-et-reve.fr https://apprends-et-reve.fr/activites/?tribe__ecp_custom_8=Stage

Apprends & Rêve