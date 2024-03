Stages des vacances d’avril pour les enfants de 4 à 7 ans : Sport, art et nature Apprends & Rêve Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans. payant

De 185 à 445 euros.

Des stages parfaits pour amuser votre enfant durant les vacances !

Stage de sports, d’art et de nature, les stages parfaits pour les vacances !

Du 8 au 12 avril, Apprends & Rêve propose des stages pour les 4-7 ans : « Cirque, des défis et des jeux », « Basket, foot, tennis, handball, ultimate et vortex : de vrais champions », « Comédie musicale en anglais », « Prépare-toi, pour devenir le prochain Mbappé », « À l’écoute de la nature au printemps » et « La danse classique se découvre ».

Cirque, des défis et des jeux

Ce stage a pour but d’apprendre à l’enfant à mieux connaître et utiliser son corps, ses capacités et ses limites. La manipulation d’objet lui permettra de maîtriser son agilité et développer sa créativité. L’acrobatie veillera à lui enseigner les défis d’équilibre, de force, de souplesse, de coordination. Grâce à l’expression corporelle, il réalisera roulades, imitera postures et démarches d’animaux…

Et il découvrira avec plaisir l’univers magique du cirque au détour de petites histoires amusantes qui le feront vibrer.

Du Lundi 8 au 12 avril 2024 de 9h15 à 11h45

14, rue des Bauches, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Basket, foot, tennis, handball, ultimate, vortex: de vrais champions

En compagnie d’un coach professionnel, les enfants perfectionneront leur technique et virtuosité au basket, football et tennis, handball, ultimate et/ou vortex. Des exercices ludiques à base de parcours leur permettront d’acquérir postures, réflexes, motricité, de se muscler et de se dépenser.

Du Lundi 8 au 12 Avril de 9h30 à 12h

TEP Sarrail – 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Comédie musicale en anglais

Anglais/ Théâtre/ Art et créativité/ Chant/ Danse

La comédie musicale, joyau de la culture anglo-saxonne, est une façon formidable d’appréhender une nouvelle manière de s’exprimer. À travers le chant, la respiration, le mouvement et la danse, l’enfant découvre un nouveau moyen de communiquer ses pensées, ses émotions, tout en apprenant la discipline, la coordination et le travail en groupe, compétences nécessaires à la mise en place de tableaux musicaux.

Que l’enfant ait trois ans ou dix-huit, à chaque âge son tableau, sa difficulté et son challenge.

Pendant cette semaine, les enfants apprendront la langue de Shakespeare et créeront un petit spectacle pour la fin de la semaine.

Ils participeront également à la conception de quelques éléments de décors et de travaux manuels en lien avec le thème de la Comédie musicale.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 de 9h30 à 16h30

Possibilités de demi-journées :

– 9h30 12h ou 13h30-16h30

TEP Sarrail – 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarifs :

225 euros , choix ½ journée, cinq jours (de 9h30 à 12h00 OU de 13h30 à 16h30)

, choix ½ journée, cinq jours (de 9h30 à 12h00 de 13h30 à 16h30) 445 euros, choix journée complète, cinq jours (prise en charge le midi comprise// PIQUE NIQUE À APPORTER

Prépare-toi, pour devenir le prochain Mbappé

S’amuser en faisant du foot, c’est bien. Recevoir une préparation physique s’approchant de celle des Bleus à Clairefontaine, c’est mieux. Ayoub, Anthony ou Junior, coachs foot expérimentés, entraineront les enfants à améliorer leur posture et leur stratégie de jeu. Passe, tir, conduite de balle, dribble, volée, jeu de tête et contrôle de balle seront autant de techniques qui seront abordées au cours de ce stage.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 10h à 12h

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 185 euros

À l’écoute de la nature au printemps

Jardinage/ Découverte et atelier scientifiques/ Écologie

Plus que du jardinage, ce stage permettra aux enfants de se mettre à l’écoute de la nature. Il faudra commencer par réveiller le petit jardin du 69 rue de l’Assomption. Ou comment comprendre le rythme de la nature, et ses besoins.

Tout en binant et grattant, les enfants découvriront comment poussent les fleurs, fruits et légumes. Pourquoi certaines variétés préfèrent-elles l’ombre au soleil éclatant ? Pourquoi d’autres réclament un terreau spécifique ? Pourquoi certaines ne peuvent absolument pas cohabiter ? Les enfants verront aussi que certains légumes ou fruits poussent directement à ras de terre tandis que les autres doivent être surélevés. Certains réclament beaucoup d’eau. D’autres, très peu.

Puis, les enfants apprendront à regarder la nature qui les entoure, les oiseaux, les insectes, les petits animaux… Evidemment, le printemps, c’est la saison du renouveau, des fleurs qui s’épanouissent, des légumes qui commencent à sortir la tête de la terre. Pourquoi cela arrive t’il ? Et comment ça « fonctionne » ? Autant de questions auxquelles ils pourront désormais répondre.

Et enfin, ils utiliseront tout ce que le petit jardin leur offre pour comprendre le recyclage et l’écologie.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 avril de 10h à 12h

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

La danse classique se découvre

Votre enfant n’arrête pas de danser et se rêve en petit Rat de l’Opéra ? Ce stage est fait pour elle et lui ! Première position, port-de-bras, arabesque, pas-de-bourrée… En une semaine, les enfants apprendront ou réviseront les pas de danse classique et réaliseront une petite chorégraphie.

Du Lundi 8 au Vendredi 12 Avril de 10h à 12h

TEP Sarrail : 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarif : 185 euros

Inscriptions sur : apprends-et-reve.fr

contact@apprends-et-reve.fr

06 10 25 80 69

Apprends & Rêve 69, rue de l’Assomption 75016

Contact : https://apprends-et-reve.fr/activites/?tribe__ecp_custom_8=Stage +33610258069 contact@apprends-et-reve.fr

