Stages des vacances d’avril pour les enfants de 3 à 5 ans : Sport, art et nature Gymnase des Bauches Paris, lundi 15 avril 2024.

Du 15 au 19 avril, Apprends & Rêve propose des stages pour les 3-5 ans : « L’art se découvre », « Initier les tout petits à l’univers du cirque », et « Les petits pros du jardinage au printemps ».

L’art se découvre : créativité et éveil sensoriel

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour exprimer sa créativité et qu’il n’est jamais trop tôt pour révéler l’artiste qui sommeille en nos enfants, nous avons imaginé ce stage qui donnera aux plus petits la possibilité de se révéler.

Pour certains artistes contemporains, ne pas savoir dessiner est un plus. Il permet à la créativité de s’exprimer plus librement et complètement.

Au cours de ce stage, les enfants ne vont pas apprendre à dessiner mais à laisser voguer leur imagination. Ils utiliseront crayons papier, crayons de couleur, feutres, peinture. Ils colleront, plieront… Les enfants seront des artistes à part entière.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 9h45 à 11h45

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

Initier les tout-petits à l’univers du cirque

Ce stage de cirque a pour but d’apprendre à l’enfant à mieux connaître et utiliser son corps, ses capacités et ses limites. La manipulation d’objet lui permettra de maîtriser son agilité et développer sa créativité. L’acrobatie veillera à lui enseigner les défis d’équilibre, de force, de souplesse, de coordination. Grâce à l’expression corporelle, il réalisera roulades, imitera postures et démarches d’animaux…

Et il découvrira avec plaisir l’univers magique du cirque au détour de petites histoires amusantes qui le feront vibrer.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 9h15 à 11h45

14, rue des Bauches, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Les petits pros du jardinage au printemps

En plus de se faire jardiniers, les enfants exploreront le fonctionnement de la nature.Plus que du jardinage, ce stage permettra aux enfants de se mettre à l’écoute de la nature.

Il faudra commencer par réveiller le petit jardin du 69 rue de l’Assomption, le préparer pour toutes les floraisons à venir. Tout en binant et grattant, les enfants découvriront comment poussent les fleurs, fruits et légumes. Pourquoi certaines variétés préfèrent-elles l’ombre au soleil éclatant ? Pourquoi d’autres réclament un terreau spécifique ? Pourquoi certaines ne peuvent absolument pas cohabiter ? Les enfants verront aussi que certains légumes ou fruits poussent directement à ras de terre tandis que les autres doivent être surélevés. Certains réclament beaucoup d’eau. D’autres, très peu. Ou comment comprendre le rythme de la nature, et ses besoins.

Bref, en plus de se faire jardiniers, les enfants exploreront le fonctionnement de la nature. Ils apprendront à regarder la nature qui les entoure, les oiseaux, les insectes, les petits animaux…

Et enfin, ils utiliseront tout ce que le petit jardin leur offre pour comprendre le recyclage et l’écologie.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 10h à 12h

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

