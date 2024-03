Stages des vacances d’avril pour les enfants de 2 à 4 ans : art, créativité et motricité Gymnase des Bauches Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

.Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 4 ans. payant

L’art se découvre : 195 euros

Savoir se déplacer, tout un art : 225 euros.

Des stages parfaits pour amuser votre enfant durant les vacances !

Stage d’Art & Créativité + Motricité, les stages parfaits pour les vacances !

Du 15 au 19 avril, Apprends & Rêve propose des stages pour les 2-4 ans : « L’art se découvre » et « Savoir se déplacer, tout un art ».

L’art se découvre : créativité et éveil sensoriel

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour exprimer sa créativité et qu’il n’est jamais trop tôt pour révéler l’artiste qui sommeille en nos enfants, nous avons imaginé ce stage qui donnera aux plus petits la possibilité de se révéler.

Pour certains artistes contemporains, ne pas savoir dessiner est un plus. Il permet à la créativité de s’exprimer plus librement et complètement.

Au cours de ce stage, les enfants ne vont pas apprendre à dessiner mais à laisser voguer leur imagination. Ils utiliseront crayons papier, crayons de couleur, feutres, peinture. Ils colleront, plieront… Les enfants seront des artistes à part entière.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 9h45 à 11h45

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

Savoir se déplacer, tout un art !

Avec ce stage de motricité, les enfants vont s’initier à l’Art Du Déplacement ou comment faire des « obstacles », des challenges et jeux à gagner.

Via un parcours, l’enfant améliorera ses capacités d’équilibre, de motricité, de coordination et de concentration.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 9h30 à 11h45

14, rue des Bauches, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Inscriptions sur : apprends-et-reve.fr

contact@apprends-et-reve.fr

06 10 25 80 69

Gymnase des Bauches 14, rue des bauches 75016

Apprends & Rêve