Stages des vacances d’avril pour les ados : Couture, cuisine, BD, sport, informatique… TEP Sarrail Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

.Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Tarif :

Couture : 255€

Créer ton Appli : 195€

Cross Fit : 95€

Dessin : 275€

Python : 195€

BD : 225€

Cinéma : 225€

Cuisine : 55€/j

Des stages parfaits pour amuser votre ado durant les vacances !

Stage de sports, de couture, de BD, de cuisine ou d’informatique, les stages parfaits pour les vacances !

Du 15 au 19 Avril, Apprends & Rêve propose de multiples stages parfaits pour vos adolescents.

Couture: un sac « Vanessa Bruno » pour l’été

Avec ce stage, votre enfant va apprendre les bases de la couture «machine » et les techniques pour réaliser, finitions comprises, un sac à la manière des « Vanessa Bruno ».

De quoi éblouir. Et offrir, pourquoi pas, un cadeau extraordinaire. Encore plus quand on précise « C’est moi qui l’ai fait! »

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 9h30 à 12h30

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 255 euros

Apprends à créer TON application mobile

Avec ce stage, tu découvriras comment créer ton appli originale en t’initiant au développement mobile. Première étape: apprendre à programmer. Seconde étape: apprendre à créer un design original. Le but: créer une application qui créera de la réalité virtuelle totalement originale et personnalisée autour des photos que tu prends. Whaou!

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 10h30 à 12h30

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

Redeviens « fit » grâce au Cross training

Tu as besoin d’une petite remise en forme pour être « fit »?

Pas d’inquiétude, grâce à ce stage de Cross training, tu vas l’être. Tu sculpteras tes « Cuisses-Abdos-Fessiers », pratiqueras des jumping jack, squats, fentes et autres douceurs. Tu transpireras mais tu verras le résultat.

On t’attend.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 11h30 à 12h45

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 95 euros

Savoir dessiner, savoir regarder: un jour, une technique



Au cours de ce stage, nous emmènerons les ados ailleurs, à la découverte d’oeuvres d’art et de lieux « exotiques », pour qu’ils apprennent à regarder autrement. Ils aborderont chaque jour une technique différente. Ils affuteront leur oeil et leur coup de crayon. Une révélation pour certains, un approfondissement pour d’autres. Chacun recevra un « enseignement » à hauteur de son talent.

Le programme proposé ci-dessous peut être modifié en fonction de la météo et des ouvertures de musées

-Jour 1: jardin des serres d’Auteuil : dessiner la nature luxuriante, comme a pu le faire Gauguin, matières naturelles au bout du crayon, sensations;

-Jour 2: Cascade du Bois de Boulogne : nature, eau, reflet, poser son chevalet dehors comme les impressionnistes!

-Jour 3: Villa Mallet Stevens : observer les lignes de la ville, comprendre la perspective, une merveille d’architecture à deux pas !

-Jour 4: Trocadéro : la ville et son environnement, entre tour Eiffel, Champ de mars, la Seine et le Trocadéro.

-Jour 5: Fondation Le Corbusier – maison La Roche : architecture, un architecte français pionnier/de référence/l’un des plus grand du 20ème siècle, questionner l’habitat, la perspective, les lignes élégantes.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 13h à 17h

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 275 euros

Le Python, c’est passionnant !

Au cours de ce stage Python, vos geeks ayant seront initiés au code et à ce langage. Ils apprendront la programmation et les notions clefs du langage Python en créant ludiquement des programmes et en jouant sur le logiciel graphique « Turtle ».

Quoi de mieux, par exemple, que de concevoir un programme pour calculer le coût de son voyage spatial, plutôt que de prendre des heures à le faire de tête?

En filigrane, les ados apprendront les notions de programmation : variables, boucles, fonctions, etc… À la fois passionnant, amusant… et utile.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 13h30 à 15h30

69, rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 195 euros

Concevoir, dessiner et réaliser une BD : tout un art

On peut passer des heures à lire, puis relire, puis re-re-relire ses BD préférées. Un vrai moment d’évasion. Et si, cette fois-ci, l’artiste c’était votre ado ?

Une BD peut nous attirer par son style, ses dessins, sa mise en couleurs. Mais sans histoire ou intrigue digne de ce nom, une BD ne sera qu’une coquille vide.

Durant ce stage, les ados vont prendre le temps d’imaginer une histoire. Écrire un synopsis. Un synopsis qui tient la route, cela va sans dire. Ils vont alors dessiner un storyboard pour illustrer en image leur synopsis. Et pour cela, ils vont revoir les techniques du dessin, de la perspective, du portrait en quelques trait, du mouvement… De quoi réaliser une BD dynamique, expressive. Le storyboard terminé, place aux cases et aux bulles. Une bonne manière d’apprendre à faire passer un message en images. Il faut être vif, pertinent, apprendre le « truc » qui va attirer l’œil et retenir l’attention.

En quatre jours, les ados réaliseront un fanzine. Le lancement d’une vocation.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril de 13h30 à 16h

TEP Sarrail – 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Steven Spielberg, c’est moi !

Réalisation d’une vidéo/ Écriture d’un synopsis/ Élaboration d’un scénario/ Création d’un storyboard/ Tournage/ Montage

Au cours de ce stage, les ados vont réaliser un court-métrage collectivement. Ils vont s’initier à la réalisation et au montage vidéo et vont découvrir le vocabulaire du cinéma et comprendre la réalisation d’un film. Ils vont commencer par créer une histoire et élaborer un scénario, à partir duquel ils vont créer un « story-board ». Place ensuite au tournage : les ados se font acteurs, preneurs de sons, régisseur lumières…

Une fois la « mise en boîte » terminée, les ados s’initieront au montage. Ils regarderont les «rushs», «couperont» les «plans», les «organiseront», ajouteront une «bande-son» et un «générique» et réaliseront l’affiche de leur court-métrage.

De vrais futurs grands.

Du Lundi 15 au Vendredi 19 de 13h30 à 16h30

TEP Sarrail : 8, avenue du Général Sarrail, Paris 16e

Tarif : 225 euros

Cuisine : Un jour, une découverte, une recette

Tu rêves de cuisiner le gâteau le meilleur et le plus beau que tu n’as jamais vu ? Ou bien de pouvoir faire de bons petits plats de temps en temps ? Tu as trouvé ton Graal.

Car si cuisiner semble facile quand on ne le fait pas, s’y mettre (et réussir) peut être une autre paire de manches !

Stéphanie, diplômée de l’école Ferrandi (pâtisserie) et titulaire d’un diplôme de cuisine (salé) sauras t’apprendre les techniques, te donner envie de cuisiner à nouveau, t’apprendre des recettes simples, faciles à refaire, mais qui éblouissent les papilles.

En 2h30, un plat salé ET/OU un délice sucré et l’envie de s’y remettre.

Du Mardi 16 au Jeudi 18 Avril de 13h30 à 16h

69 rue de l’Assomption, Paris 16e

Tarif : 55€ la journée

Toutes les informations sur : apprends-et-reve.fr

contact@apprends-et-reve.fr

Apprends & Rêve