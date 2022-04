Stages d’équitation à la SHUC – Centre équestre de Caen Saint-Contest, 11 avril 2022, Saint-Contest.

Stages d’équitation à la SHUC – Centre équestre de Caen SHUC-Centre équestre de Caen 19 rue de la Folie Saint-Contest

2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-24 12:00:00 SHUC-Centre équestre de Caen 19 rue de la Folie

Saint-Contest Calvados Saint-Contest

Du 11 au 24 avril (sauf samedi et dimanche), la SHUC, centre équestre de la ville de Caen, accueillent les cavaliers, petits et grands, pour des stages tous niveaux.

Possibilité de baptêmes poney du mardi au vendredi à 17h.

Renseignements et inscriptions : 02 31 44 59 68

Du 11 au 24 avril (sauf samedi et dimanche), la SHUC, centre équestre de la ville de Caen, accueillent les cavaliers, petits et grands, pour des stages tous niveaux.

Possibilité de baptêmes poney du mardi au vendredi…

contact@shuc-centreequestrecaen.fr +33 2 31 44 59 68 http://shuc-centreequestrecaen.fr/

Du 11 au 24 avril (sauf samedi et dimanche), la SHUC, centre équestre de la ville de Caen, accueillent les cavaliers, petits et grands, pour des stages tous niveaux.

Possibilité de baptêmes poney du mardi au vendredi à 17h.

Renseignements et inscriptions : 02 31 44 59 68

SHUC-Centre équestre de Caen 19 rue de la Folie Saint-Contest

dernière mise à jour : 2022-03-30 par