Latrape Haute-Garonne 135 EUR 135 135 Ces stages s’adressent à tous les curieux du ciel , désirant utiliser un instrument d’observation (lunette ou télescope)

astronomie générale, mouvement des corps célestes, instrumentation, optique, les éphémérides, préparation et conduite d'une soirée d'observation. Observation du Soleil et observation du ciel étoilé.

Les pleïades

