Stages de Wing Foil Port de Porsguen Plouescat, lundi 1 juillet 2024.

Stages de Wing Foil Port de Porsguen Plouescat Finistère

Le Wing Foil est le dernier né des sports de glisse la pratique consiste en la manipulation d’une aile tenue à deux mains et non reliée à la planche appelée wing et d’un hydrofoil monté sur une planche de SUP courte.

3 demi-journées de stage (après-midi). La première séance sera fixe le lundi, les 2 autres séances seront possibles du mardi au vendredi en fonction de la météo.

Stage adapté pour les adolescents à partir de 12 ans et adultes.

Vous serez 3 stagiaires maximum par moniteur; le moniteur se déplacera sur l’eau avec un semi-rigide 5 mètres de long.

Notre objectif est de vous rendre autonome sur l’eau pour que vous deveniez passionnés de wingfoil.

N’hésitez plus, réservez!!!!

Renseignements au centre nautique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:00:00

fin : 2024-08-21 17:00:00

Port de Porsguen Centre Nautique

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

L’événement Stages de Wing Foil Plouescat a été mis à jour le 2024-02-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX