STAGES DE VOILE Préfailles, 19 avril 2022, Préfailles.

STAGES DE VOILE Pointe Saint-Gildas Ecole de voile Préfailles

2022-04-19 – 2022-04-19 Pointe Saint-Gildas Ecole de voile

Préfailles Loire-Atlantique

Le matin de 9h30 à12h pour les débutants et l’après-midi de 14h à 16h30 pour le perfectionnement.

– Moussaillons (5 à 7 ans) : 117,50€

– Optimist (7 à 10 ans) : 147,50€

– Catamaran : New Cat (10 ans et +) 169,50€ et Hobie T1 (13 ans et +) 175,50€

Prévoir : chaussures fermées, coupe-vent, lunette de soleil, crème solaire, serviette de bain.

L’école de voile de Préfailles vous propose des stages de voile pour les vacances de Pâques, à partir de 5 ans.

Les stages ont lieu du lundi au vendredi.

+33 2 40 64 77 77 https://www.ecoledevoileprefailles.fr/

