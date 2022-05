Stages de voile Plougonvelin, 4 juillet 2022, Plougonvelin.

Stages de voile Centre nautique l’Hippocampe Boulevard de la Mer Plougonvelin

2022-07-04 09:30:00 – 2022-07-31 17:00:00 Centre nautique l’Hippocampe Boulevard de la Mer

Plougonvelin Finistère

Stages collectifs de voile au centre nautique de Plougonvelin

Tout le mois de juillet, les équipes de moniteurs diplômés accueillent petits (dès 4 ans) et grands sur des stages de 5 demi-journées tous supports. Du jardin des mers et moussaillons pour les plus jeunes, à l’Optimist, au catamaran et à la planche à voile pour les plus aguerris, il y en a pour tous les goûts. Sans oublier la Wing qui vous fera voler !

plougonvelin.nautisme@ccpi.bzh +33 2 98 48 22 20 https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/nautisme-en-iroise

