2022-07-11 – 2022-08-26

La rade de Brest côté Sud ! Les plaisirs de la glisse dès 5 ans. Stage Moussaillons, Optimist, Funboat, Catamaran, paddle, kayak… des stages modulables 3 ou 5 demi-journées en juillet-août. Nouveauté 2022 : stage pagaies (kayak – paddle – big sup) fréquence de 5 demi-journées tout l'été : matin 8-13 ans, après-midi 14 et + Une formule multi-activités dès 7 ans (uniquement semaine 28 – 33 – 34), modulable 3 ou 5 jours, prise en charge à la journée (repas inclus) Une large palette d'activités pour tous ! Possibilité de réserver en ligne. moulin-mer@donbosco.asso.fr +33 2 98 20 75 00

