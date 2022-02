Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff, 11 avril 2022
Quai Charles de Gaulle Centre Nautique

2022-04-11 – 2022-04-15

Roscoff Finistère Stages pendant les vacances de printemps. AU PROGRAMME :

Stage Jardin des Mers de 4 à 6 ans : 145€

Stage Optimist de 7 à 11 ans : 155€

Stage Catamaran de 12 à 99 ans : 165€

+ carte de membre : 10€ (somme déduite si déjà en possession d’une carte) Pour réserver ou se renseigner :

En ligne : https://roscoff.axyomes.com/client/1-1.php#content

Par mail : cnroscoff@gmail.com

Par téléphone : 02 98 69 72 79

