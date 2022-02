Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff, 4 juillet 2022, Roscoff. Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Quai Charles de Gaulle Centre Nautique Roscoff

2022-07-04 09:30:00 – 2022-08-26 17:00:00 Quai Charles de Gaulle Centre Nautique

Roscoff Finistère Stages durant les vacances :

AU PROGRAMME :

Stage Jardin des Mers de 4 à 6 ans : 145€

Stage Optimist de 7 à 11 ans : 155€

Stage Catamaran de 12 à 99 ans : 165€

+ carte de membre : 10€ (somme déduite si déjà en possession d’une carte) Pour réserver ou se renseigner :

En ligne : https://roscoff.axyomes.com/client/1-1.php#content

Par mail : cnroscoff@gmail.com

Par téléphone : 02 98 69 72 79

