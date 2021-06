Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff Roscoff, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Roscoff.

Stages de voile avec le Centre Nautique de Roscoff 2021-07-05 – 2021-08-27 Quai Charles de Gaulle Centre Nautique

Roscoff Finistère

Le centre nautique est ouvert pendant les vacances d’été !

Stage à la semaine (jardin des mers, optimist et catamaran) sortie journée demi/journée et cours particuliers (voilier et kayak de mer) réservation à l’accueil avec Salomé, par téléphone, mail ou en ligne https://roscoff.axyomes.com/client/1-1.php#content

– Lundi au vendredi 9h00/12h00 – 14h00/17h00

Samedi 10h00/13h00

cnroscoff@gmail.com http://www.roscoff-nautique.com/

