Plouescat Finistère 5 demi-journées de pratique.

A partir de 4 ans.

Optimist, planche à voile, catamaran.

Adolescent/adulte.

Initiation et perfectionnement.

Location de combinaisons intégrales à la semaine.

Combinaisons / gilets désinfectés.

