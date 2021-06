Menton Centre nautique de la ville de Menton Alpes-Maritimes, Menton stages de voile au centre nautique Centre nautique de la ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du lundi 28 juin au vendredi 3 septembre

La base nautique organise deux sessions de stage pour les petits moussaillons, débutants ou navigateurs confirmés. Chacun son embarcation : 5 – 7 ans : Optimist Moussaillon : 9h30 – 11h30 7 – 11 ans : Optimist – initiation : 9h30 – 11h30 8 – 12 ans : Optimist / Bug perfectionnement : 14h – 16h À partir de 10 ans : Planche à voile : 10h – 12h À partir de 12 ans : Laser et/ou Catamaran: 14h30 – 16h30

130€/semaine

Centre nautique de la ville de Menton promenade de la mer 06500 Menton

