Stages de théâtre MJC Vic-en-Bigorre, dimanche 10 mars 2024.

Stages de théâtre MJC Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

4 journées de stages pour s’initier ou approfondir la pratique de l’interprétation théâtrale s’exprimer avec le corps et la voix, créer à partir des émotions, travailler des personnages et surtout découvrir, utiliser et développer les ressources que chacun et chacune a en soi.

Jouer, exprimer, créer, se surprendre.

Ateliers animés par Clara VILLANUEVA, en colaboration avec la MJC

« Passion et émotion sont à la source de notre créativité »

Dates des ateliers 10 & 24 mars 5 mai & 2 juin

Inscription obligatoire

Places limitées à 10 participants.

Pour adultes et adolescents

Horaire 9h30 / 17h (avec pause repas partagée façon auberge espagnole)

Coût ( (plusieurs formules)

Forfaits annuels

4 dimanches 140€ + Adhésion

8 dimanches 220€ + Adhésion

140 140 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:30:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

MJC 17 rue Barère de Vieuzac

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie mjcvic65@orange.fr

L’événement Stages de théâtre Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2024-02-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65