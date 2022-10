Stages de théâtre pour les enfants Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Stages de théâtre pour les enfants Vicq-sur-Mer, 24 octobre 2022, Vicq-sur-Mer. Stages de théâtre pour les enfants

17 bis Village de l’Église Cosqueville Vicq-sur-Mer Manche Cosqueville 17 bis Village de l’Église

2022-10-24 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-28 12:30:00 12:30:00

Cosqueville 17 bis Village de l’Église

Vicq-sur-Mer

Manche Vicq-sur-Mer Avec la conteuse Kristin Vesteralen.

Pour les 6-10 ans.

Salle de la Vaquelotte – Cosqueville – Mairie de Vicq sur Mer. Avec la conteuse Kristin Vesteralen.

Pour les 6-10 ans.

Salle de la Vaquelotte – Cosqueville – Mairie de Vicq sur Mer. foyer.rural.vicq@gmail.com +33 2 33 54 31 96 Cosqueville 17 bis Village de l’Église Vicq-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Vicq-sur-Mer Manche Cosqueville 17 bis Village de l'Église Ville Vicq-sur-Mer lieuville Cosqueville 17 bis Village de l'Église Vicq-sur-Mer Departement Manche

Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-mer/

Stages de théâtre pour les enfants Vicq-sur-Mer 2022-10-24 was last modified: by Stages de théâtre pour les enfants Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer 24 octobre 2022 17 bis Village de l'Église Cosqueville Vicq-sur-Mer Manche manche Vicq-sur-Mer

Vicq-sur-Mer Manche