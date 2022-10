Stages de théâtre pour les enfants

Stages de théâtre pour les enfants, 31 octobre 2022, . Stages de théâtre pour les enfants



2022-10-31 10:30:00 10:30:00 – 2022-11-04 12:30:00 12:30:00 Avec la conteuse Kristin Vesteralen.

Pour les 11-15 ans.

Salle de la Vaquelotte – Cosqueville – Mairie de Vicq sur Mer. Avec la conteuse Kristin Vesteralen.

Pour les 11-15 ans.

Salle de la Vaquelotte – Cosqueville – Mairie de Vicq sur Mer. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville