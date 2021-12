Montrabé salle de Théâtre Haute-Garonne, Montrabé Stages de Théâtre pour enfants et adolescents salle de Théâtre Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

ADOS – Du 23 au 25 février 2022 de 10h00 à 16h00 Sur trois jours intenses, nous travaillerons la présence, l’émotion de l’acteur à travers différents textes. La sincérité, le lâcher-prise, le corps et la voix seront des points clés de ces sessions, accompagnés par des techniques de clown. Tout en découvrant, en approfondissant, et en s’amusant, nous créerons quelque chose de nouveau. Scène, accessoires, costumes tout est fourni dans notre théâtre ! A partir de 11 ans. ENFANTS – Du 02 au 04 mars 2022 de 10h00 à 16h00 L’objectif ? Se découvrir à travers le théâtre en s’amusant en groupe ! Nous apprendrons à occuper la scène grâce à ce que nous sommes (notre imaginaire, notre sensibilité) à travers des jeux ludiques, en groupes et individuels. Le corps, le théâtre en musique, la voix, la prise d’espace et le lâcher-prise seront des outils que nous travaillerons en musique, en silence et en lumières. Bon voyage ! A partir de 5 ans.

sur inscription : 100€ pour les 3 jours de stage

organinsés par l’association Art en Ciel salle de Théâtre allée du Logis Vieux 31850 Montrabe Montrabé Haute-Garonne

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T17:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T17:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T17:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T16:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T16:00:00

