Stages de théâtre Maison de quartier Notre-Dame Versailles, lundi 8 avril 2024.

Stages de théâtre Deux stages de théâtre organisés par la Cie Passe moi l’sel du 8 au 12 avril pour les enfants de 7 à 10 ans et les ados de 11 à 15 ans. 8 – 12 avril Maison de quartier Notre-Dame 40€ par enfant, 50€ par ado

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:00:00+02:00 – 2024-04-08T10:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T10:30:00+02:00 – 2024-04-12T12:30:00+02:00

Initiation au théâtre (7-10 ans)

9h-10h30 du lundi 8 au vendredi 12 avril

9h-10h30 du lundi 8 au vendredi 12 avril Initiation au théâtre /impro (11-15 ans)

10h30 à 12h30 du lundi 8 au vendredi 12 avril

Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte-Sophie – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0670994875 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@passemoilsel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://passemoilsel.fr »}]