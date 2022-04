Stages de théâtre gratuits Ecole de théâtre l’Eponyme Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stages de théâtre gratuits Ecole de théâtre l’Eponyme, 22 mai 2022, Paris. Du dimanche 22 mai 2022 au dimanche 02 octobre 2022 :

dimanche

de 10h00 à 13h00

. gratuit

L’École de théâtre l’Éponyme à Paris propose des Stages de théâtre gratuits durant les vacances, dans le cadre de sa campagne de communication, à raison de 1 stage/personne et dans la limite des places disponibles. Durant 3 heures, vous apprendrez à comprendre et à contrôler les mécanismes de défense que déclenche la scène, à avoir de la présence, à écouter vos partenaires et à jouer un personnage sans anticiper ses réactions. Des techniques vous seront communiquées pour gérer vos émotions, capter rapidement l’attention du public et faire vivre des saynètes. L’École de théâtre l’Éponyme dispense une Formation professionnelle de comédien pluridisciplinaire par des cours de théâtre, chant, danse, caméra, improvisation, diction, doublage et ateliers découvertes. L’École délivre un diplôme enregistré au rectorat de Paris et prépare ses élèves aux concours des conservatoires nationaux. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée prochaine. Site web : https://www.leponyme.fr/ – Tel : 01.43.43.05.51 Ecole de théâtre l’Eponyme 2 bis passage Ruelle 75018 Paris Contact : https://www.leponyme.fr 01.43.43.05.51 leponyme@free.fr https://www.facebook.com/leponyme https://www.facebook.com/leponyme https://www.leponyme.fr

