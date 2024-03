Stages de Théâtre Enfants et ados Montrabé 31850 Montrabé, mercredi 10 avril 2024.

Stages de Théâtre Enfants et ados Montrabé 31850 Montrabé 10 avril – 15 mai, les mercredis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-10 09:00

Fin : 2024-05-15 09:30

Stages de Théâtre Enfants et ados pendant les vacances de Pâques 2024 à Montrabé ! 10 avril – 15 mai, les mercredis 1

Venez (re)découvrir le théâtre avec le stage pour les enfants et celui pour les ados de l’association ART EN CIEL – L’Atelier de La Compagnie A pendant les vacances d’avril !

du mercredi 10 au vendredi 12 avril : stage enfants (6-10 ans)

du mercredi 17 au vendredi 19 avril : stage ados (11-14 ans)

Les professeurs guideront vos enfants vers les sentiers du lâcher-prise, des émotions et des improvisations.et leur ouvriront la caverne tant attendue de la salle des costumes ! Elle regorge de trésors à s’approprier dans le but de créer les personnages de leurs rêves.

Petit spectacle d’improvisations guidées à la clé le dernier jour du stage.

renseignements et inscriptions :09 80 62 11 90 atelier.compagniea@gmail.com

Montrabé 31850 Allée de la gare montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne