STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS & ADOS Canet, 21 février 2022, Canet.

STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS & ADOS Canet

2022-02-21 14:30:00 – 2022-02-25 17:00:00

Canet Hérault

65 EUR À travers des exercices/jeux, tu choisis un thème et un canevas, tu improvises, tu crées des personnages, nous inventons une histoire…Tu apprends ton rôle, nous trouvons des costumes…Le dernier jour, une mini-représentation de sortie de stage est prévue devant les parents et amis…!

Pour enfants de 8 à 12 ans (matin) et ados de 13 à 17 ans (après-midi)

Jauge : entre 8 et 10 personnes / réservations vivement conseillées

+33 6 62 71 59 56

