Compiègne Oise Compiègne Oise Hauts-de-France 80 80 Stages de théâtre des vacances de Printemps organisés la Compagnie Cinibulle : – De 10h à 12h pour les enfants du CP au CE2 – De 14h à 16h pour les enfants du CM2 à la 6ème Stages de théâtre des vacances de Printemps organisés la Compagnie Cinibulle : – De 10h à 12h pour les enfants du CP au CE2 – De 14h à 16h pour les enfants du CM2 à la 6ème compagniecinibulle@gmail.com +33 6 18 53 26 77 Stages de théâtre des vacances de Printemps organisés la Compagnie Cinibulle : – De 10h à 12h pour les enfants du CP au CE2 – De 14h à 16h pour les enfants du CM2 à la 6ème © Christophe Pelletier

