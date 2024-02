Stages de Théâtre à Chagny Chagny, samedi 8 juin 2024.

Stages de Théâtre à Chagny Chagny Saône-et-Loire

Les stages porteront principalement sur le jeu d’acteur.

– la conscience de l’espace,

– le mouvement du corps,

– l’élocution

– le groupe être acteur ou réacteur ?

– la présence,

ceci sous forme d’exercices ludiques et d’improvisations.

Après quelques jeux d’échauffement pour commencer, nous partagerons le plaisir de jouer et quelques outils pour créer avec d’autres.

Bienvenue à tous!

>>> Enfants, à partir de 6 ans pour les stages enfants nous prévoyons sur un temps, la visite d’un professionnel d’autre autre métier du spectacle vivant afin que les enfants puissent entrevoir le caractère multiple d’une création couture/costumes, décor/scénographie, son, lumière, danse, photographie, clown, marionnette.

>>> Adultes, débutants ou non. Journées « à la carte » (pas d’engagement sur l’année). Possibilité de nous rejoindre en cours de journée.

Anciennement consultante en entreprise, je propose également des coachings individuels ou collectifs (prise de parole en public, pitch, etc). N’hésitez pas à me contacter ou la Compagnie Les Faiseurs de Pluie.

La Compagnie Les Faiseurs de Pluie propose aussi des spectacles. Le spectacle jeune public « Le Chevalier Coubertine » de cette saison a été créé autour des valeurs de l’olympisme.

La Compagnie Les Faiseurs de Pluie s’est formée autour d’un groupe de techniciens et de comédiens soucieux de partager leurs connaissances, et de faire un théâtre en lien constant avec la réalité et un public éloigné. Notre désir d’amener l’acte artistique aux endroits où il est peu visible détermina le nom de la Cie en Afrique noire les « Faiseurs de Pluie » sont appelés lors des sécheresses, mais aussi comme médiateurs et conciliateurs.

?Si la Cie a toujours œuvré dans les espaces scéniques, elle a aussi toujours exploré des espaces non dédiés pour se confronter à la réalité d’un terrain « hors les murs ».

Au fil du temps, les travaux et créations de la Cie forment un trajet et se répondent, qui en questionnant notre époque revendiquent la poésie et l’imaginaire comme moteur d’espoir et levier d’action. 90 90 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:30:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté chagnyencouleurs@gmail.com

L’événement Stages de Théâtre à Chagny Chagny a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1