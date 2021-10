Jargeau Stade de la Cherelle Jargeau Stages de Tennis Stade de la Cherelle Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à Stade de la Cherelle

Stages de tennis de 7 à 17 ans, tous niveaux avec Nith ROS ancien champion de la Ligue du Centre. Prêt de matériel aux débutants. Tournoi amical le vendredi. Formule intensive de 14h à 17h Stage de tennis pour les enfants de 7 à 17 ans Stade de la Cherelle Jargeau Jargeau

