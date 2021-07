Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Stages de tennis Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne Vacances d’été 2021 Du 12 au 15 juillet

Du 19 au 122 juillet

Du 26 au 29 juillet

Du 2 au 5 août

Du 9 au 12 août Stages de tennis encadrés par Pascal Vierge de JEPS Tennis. De 9h30 à 12h 80€ les 10 heures de cours. Découverte du Padel inclus. Vacances d’été 2021 Du 12 au 15 juillet

Du 9 au 12 août Stages de tennis encadrés par Pascal Vierge de JEPS Tennis. De 9h30 à 12h 80€ les 10 heures de cours. Découverte du Padel inclus. +33 5 53 53 35 92 Vacances d’été 2021 Du 12 au 15 juillet

