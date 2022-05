Stages de Tennis et de Padel Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: 29217

Plougonvelin 29217 Stages collectifs de tennis de 5*1h30 (du lundi au vendredi) et leçons individuelles de 30 minutes à 1h30 (du lundi au samedi).

Possibilité de jouer dès 5 ans, du niveau débutant à compétition.

renaud.lacquemanne@gmail.com +33 6 58 23 25 35

