Châlons-en-Champagne Marne Châlons-en-Champagne Stages avec Thibault Godefroy, moniteur diplômé d’état. 1h30 de tennis le matin. Groupes de niveaux : Initiation – perfectionnement – compétition.

Formule de 5 jours. 9h30 à 11h : balle rouge, balle orange ou balle verte.

11h à 12h30 : balle verte ou balle jaune. L’organisation se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’enfants n’est pas suffisant.

Les horaires sont indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés. Inscription par email. thibault.godefroy2@gmail.com ASPTT Châlons-en-Champagne 150 bis avenue des Alliés Châlons-en-Champagne

