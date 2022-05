STAGES DE TENNIS, 4 juillet 2022, .

STAGES DE TENNIS

2022-07-04 – 2022-09-02

Pour les enfants de 5 à 7 ans de 9h30 à 11h. Pour les enfants de 8 à 11 ans de 11h à 13h et pour les enfants de plus de 12 ans de 14h à 16h.

Inscriptions, tarifs et renseignements au 03 21 83 75 09 ou par mail: tchardelot@gmail.com

tchardelot@gmail.com +33 3 21 83 75 09

