Stages de surf avec l’Andade Andernos-les-Bains, lundi 8 avril 2024.

Stages de surf avec l’Andade Andernos-les-Bains Gironde

Dès 8 ans ! L’Andade (la vague en patois local) est une école de surf familiale mise en place par Romain Goubet en 2008. Les stagiaires sont pris en charge par Romain et son équipe pendant environ 3 heures 30 au départ d’Andernos et sont initiés et/ou perfectionnés au surf sur la plage du Grand Crohot, mais apprennent aussi à découvrir un environnement et une culture locale !

Sylvie, l’épouse de Romain, est à votre disposition pour vous fournir des détails sur le fonctionnement de l’école, les disponibilités, les horaires… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-08-31

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Stages de surf avec l’Andade Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Andernos-les-Bains