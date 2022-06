Stages de sculpture métal Gargas Gargas Catégories d’évènement: 84400

Gargas

Stages de sculpture métal Gargas, 13 juin 2022, Gargas.

2022-06-13 09:00:00 – 2022-06-15 17:30:00
La Maison d'artistes 448, route de St Saturnin D83

Stage d'initiation à la sculpture du métal
claudine.borsotti@gmail.com +33 6 07 05 06 34
http://www.claudineborsotti.com/
La Maison d'artistes 448, route de St Saturnin D83 Gargas

