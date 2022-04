Stages de sculpture et modelage à Fontaine-les-Coteaux Fontaine-les-Coteaux Fontaine-les-Coteaux Catégories d’évènement: Fontaine-les-Coteaux

Loir-et-Cher

Stages de sculpture et modelage à Fontaine-les-Coteaux Fontaine-les-Coteaux, 30 avril 2022, Fontaine-les-Coteaux. Stages de sculpture et modelage à Fontaine-les-Coteaux Fontaine-les-Coteaux

2022-04-30 09:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Fontaine-les-Coteaux Loir-et-Cher Fontaine-les-Coteaux Stage de sculpture sur pierre à Fontaine-les-Coteaux. 1 stage de sculpture sur pierre Encadré par Olivier Vernet : sculpteur et artisan tailleur de pierre, les 30 avril et 1er mai. 1 stage de modelage encadré par Jean François Laurent : sculpteur, fondeur à Lezey (Moselle), les 25 et 26 juin. Places limitées. Lez ARTS en Cave, association de sculpture de Fontaine-les-Coteaux organise deux stages. laurie.jeanlouis@orange.fr +33 6 88 64 28 17 Stage de sculpture sur pierre à Fontaine-les-Coteaux. 1 stage de sculpture sur pierre Encadré par Olivier Vernet : sculpteur et artisan tailleur de pierre, les 30 avril et 1er mai. 1 stage de modelage encadré par Jean François Laurent : sculpteur, fondeur à Lezey (Moselle), les 25 et 26 juin. Places limitées. © Pixabay-MatteoPhotoPro2020

Fontaine-les-Coteaux

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-les-Coteaux, Loir-et-Cher Autres Lieu Fontaine-les-Coteaux Adresse Ville Fontaine-les-Coteaux lieuville Fontaine-les-Coteaux Departement Loir-et-Cher

Stages de sculpture et modelage à Fontaine-les-Coteaux Fontaine-les-Coteaux 2022-04-30 was last modified: by Stages de sculpture et modelage à Fontaine-les-Coteaux Fontaine-les-Coteaux Fontaine-les-Coteaux 30 avril 2022 Fontaine-les-Coteaux loir-et-cher

Fontaine-les-Coteaux Loir-et-Cher