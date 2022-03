Stages de science vacances de printemps Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 26 avril au jeudi 5 mai à Cité des sciences et de l'Industrie

Des stages d’une durée d’un ou deux jours sont proposés aux enfants et jeunes entre 6 et 18 ans ainsi qu’aux familles et adultes. Apprentis bâtisseurs, parfumeurs, archéologues… espion des services secrets et pourquoi pas concepteur-constructeur d’un joystick d’arcade ? Choisissez votre stage et réservez votre place !

Tarifs de 95 à 145 euros, selon la durée du stage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T17:30:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T17:30:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T17:30:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T17:30:00

