le samedi 30 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Dans ce stage, les “nez” se glissent dans la peau d’un parfumeur. Accompagnés d’une spécialiste de la création de parfums, les participants de tous âges s’initient à la création de leur propre fragrance. D’où viennent les essences utilisées ? Quelles notes identifient chaque parfum ? Comment les associer pour un bon équilibre olfactif ? Testez votre odorat et repartez avec votre flacon !

45 euros par participant (tarif abonné : 35 euros)

