du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août à Cité des Sciences et de l’Industrie

Les stages de science en présentiel reprennent à l’occasion des vacances d’été. Nos équipes sont prêtes à vous accueillir et nous respecterons les normes de sécurité en vigueur. Pour assurer au maximum leur sécurité, merci de prévoir deux masques pour votre enfant à porter durant sa journée de stage : un pour la matinée et un pour l’après-midi (masque obligatoire à partir de 11 ans). **Batiment**: Niveau 0 **Activités**: Activités et animations, Atelier [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/ateliers-stages-clubs/stages-de-science/ete-2021/) Les stages de science reprennent à l’occasion des vacances d’été. Consultez le programme de stages pour les enfants de 6 à 15 ans. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

