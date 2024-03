Stages de rondes bretonnes chantées et dansées 7, Place du Champ de Mars, Le Mas-d’Azil (09) Le Mas-d’Azil, dimanche 17 mars 2024.

Stages de rondes bretonnes chantées et dansées avec Jeanne et Amanda Dimanche 17 mars, 10h00 7, Place du Champ de Mars, Le Mas-d’Azil (09) 25 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T14:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T14:00:00+01:00

Tu as envie de redynamiser ton rond de St Vincent? De chanter tes Andro et Hanterdro? Le rond paludier et la suite de Loudéac évoquent en toi des contrées mystérieuses et éveillent ta soif d’aventure??Alors inscris-toi vite!

Pokoù

Dans l’après-midi, vous aurez l’occasion de pratiquer ces danses et de retrouver les danses folk habituelles au bal chez Fanny de 15h à 19h!

Attention! Jauge limitée et bal déjà presque complet…

Réservations stage: 0649705611

Réservations bal: 0618605249

7, Place du Champ de Mars, Le Mas-d'Azil (09) 7, Place du Champ de Mars, 09290 Le Mas-d'Azil, France Le Mas-d'Azil 09290 Ariège Occitania

