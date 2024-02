Stages de rock swing Espace d’Albret Nérac, samedi 2 mars 2024.

Stages de rock swing Espace d’Albret Nérac Lot-et-Garonne

le 2 mars 2024, c’une belle journée de danse et de musique qui vous attend à l’Espace d’Albret à Nérac !

– L’après-midi commencera avec 2 ateliers de Rock et de Rock Swing qui seront animés par Marie Lucile et Erwann

16h 1er atelier, rock de niveau débutant/intermédiaire qui devrait convenir aux danseurs qui ont débuté cette année et à ceux qui dansent depuis 2-3 ans.

17h 2ème atelier, rock et swing de niveaux intermédiaire et avancé qui conviendra aux danseurs de niveaux 2 et 3.

Venez essayer, c’est toujours enrichissant d’apprendre avec de nouvelles personnes.

– La soirée se poursuivra à partir de 21h avec un concert de Ricky Norton accompagné du groupe TCR Band, chanteur emblématique du répertoire d’Elvis et de bien d’autres rockers des années 50/60

Restauration sur place avec un food truck et buvette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02

Espace d’Albret 51 Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bjdance47@gmail.com

L’événement Stages de rock swing Nérac a été mis à jour le 2024-02-02 par OT de l’Albret