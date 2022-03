Stages de Rock et Bachata, Mise en pratique toutes danses Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Jura

Stages de Rock et Bachata, Mise en pratique toutes danses Clairvaux-les-Lacs, 5 mars 2022, Clairvaux-les-Lacs. Salle des fêtes 11 Rue du Parterre

2022-03-05 17:00:00 – 2022-03-05 01:30:00

14 EUR

17h30 – 18h30 : stage rock (avoir 4 mois de pratique)

18h45-19h45 : stage bachata évolutif

20h-21h15 : buffet canadien

