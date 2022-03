Stages de Rock Centre Social du Laboureur Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Stages de Rock

du dimanche 13 mars au dimanche 27 mars



L’association “Au Bas Dansez” vous propose un stage pour apprendre à danser le rock moderne. Lieu : Centre Social du Laboureur, square de l’Enfance à Wattrelos Dates : Dimanches 13 et 27 mars 2022 De 15h à 17h pour les débutants – De 17h à 19h pour les intermédiaires Renseingements et inscriptions sur le site [https://www.aubaldansez.net/](https://www.aubaldansez.net/) avec l’association “Au Bal Dansez” Centre Social du Laboureur 1 square de l’enfance wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T17:00:00;2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T17:00:00;2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T19:00:00

