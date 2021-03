Stages de révisions scolaires vacances de printemps Centre social Millandy, 26 avril 2021-26 avril 2021, Meudon.

Stages de révisions scolaires vacances de printemps

du lundi 26 avril au vendredi 30 avril à Centre social Millandy

Préparation au Brevet

du lundi 26 au vendredi 30 avril de 9h30 à 12h _(__*****__ou de 14h à16h30)_ pour les élèves de 3ième scolarisés au collège d’Armande Béjart

_(_**_*_**_créneau supplémentaire selon le nombre d’inscrits)_

Payant de 6€ à 36€

du mardi 27 au jeudi 29 avril de 10h à 12h pour les élèves de 6ième, 5ième et 4ième scolarisés au collège Armande Béjart.

Payant de 3.60€ à 21.60€

Pour la santé de toutes et tous, merci d’appliquer et de respecter les gestes barrières.

Sur inscription et payant, selon le taux d’effort

Accompagnement scolaire (Collégien Armande Béjart)

Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



