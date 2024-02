Stages de réalisation théâtre et musique Atelier de l’Exil Lons-le-Saunier, lundi 19 février 2024.

Stages de réalisation théâtre et musique Atelier de l’Exil Lons-le-Saunier Jura

Stage de pratiques artistiques en théâtre et musique. Du 19 au 23 février 23, tous les jours de 14h à 17h30. L’objectif est de découvrir, d’apprendre, de vaincre ses inhibitions, d’être réactif et créatif et surtout de se faire plaisir! Présentation du travail le dernier jour du stage.

70€ la semaine + 15€ d’adhésion.

Contact: atelier.exil@gmail.com EUR.

Début : 2024-02-19 14:00:00

fin : 2024-02-23 17:30:00

Atelier de l’Exil 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté atelier.exil@gmail.com

