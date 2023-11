Stages de Ragga Hip Hop avec Laurine DE INVICTUS CREW Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stages de Ragga Hip Hop avec Laurine DE INVICTUS CREW Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris, 10 décembre 2023, Paris. Le dimanche 30 juin 2024

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 17 mars 2024

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 14 janvier 2024

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 10 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant Tarif : 16 € Stages de Ragga Hip Hop avec Laurine DE INVICTUS CREW saison 23/24 On vous avait promis une saison de

folie, BE READY !

Après ses workshops mémorables la saison dernière, la dancing queen @laurine_invictus

revient pour nous faire vibrer au son du ragga hip hop les dimanches : 10 décembre 23 14 janvier 24 11 février 24 17 mars 24 30 juin 24 de 14H à 16H @laurine_invictus Initiée à la danse par le modern

jazz dès le plus jeune âge Formée en danses urbaines au studio

MRG, Diplômée de l’Académie

Internationale de la Danse (AID) Danseuse officielle de Lenny Kim

lors de sa tournée internationale en 2018 / 2019 Membre de Invictus Crew, LAURINE danse dans le monde entier

et enseigne dans les meilleures écoles. Nombre de places limité. N’attends

des pas pour réserver vos places. Demain, il sera trop tard Tarif : 16 € Info / inscription : lien dans la

bio Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 22 ter rue Pajol 75018 Paris Contact : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

