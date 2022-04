STAGES DE PRATIQUES ARTISTIQUES Sète, 26 avril 2022, Sète.

STAGES DE PRATIQUES ARTISTIQUES Sète

2022-04-26 – 2022-04-28

Sète Hérault

Pendant les vacances scolaires, des stages de pratiques artistiques sont organisés au musée pour petits et grands.

Accompagnés d’un artiste invité, venez aiguiser votre regard sur les collections ou les expositions tout en pratiquant.

Sur une durée de trois jours, c’est aussi l’occasion pour les enfants et les parents de rencontrer un artiste.

Ce mois-ci : rencontre et stages avec l’artiste Alain Campos, actuellement à l’affiche de l’exposition 4 à 4.

mediationpaulvalery@ville-sete.fr +33 4 99 04 76 11

Sète

