Stages de poterie Carresse-Cassaber, 29 avril 2022, Carresse-Cassaber.

Stages de poterie Carresse-Cassaber

2022-04-29 09:30:00 – 2022-04-29 11:30:00

Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques Carresse-Cassaber

Ouvert à tous, Engobe et Barbotine vous propose un stage de poterie sur 3 jours : lundi 25 / mardi 26 et vendredi 29 avril.

Les techniques du modelage de la poterie n’auront plus de secret pour vous : colombins, plaque et façonnage dans la masse.

+33 6 43 12 86 01

engobeetbarbotine

Carresse-Cassaber

dernière mise à jour : 2022-04-17 par OT Béarn des Gaves