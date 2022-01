Stages de percussions corporelles à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 14 février 2022, Villers-Cotterêts.

Stages de percussions corporelles à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

2022-02-14 14:30:00 – 2022-02-18 16:30:00

Villers-Cotterêts Aisne

La percussion corporelle, c’est mettre la musique en mouvement, en se servant uniquement de son corps pour créer des sons, des rythmes et des mélodies. Stimuler sa créativité, sa spontanéité, sa confiance en soi et créer du lien social. Pour tout renseignement, contactez le 07 66 50 83 43 (photo non contractuelle)

La percussion corporelle, c’est mettre la musique en mouvement, en se servant uniquement de son corps pour créer des sons, des rythmes et des mélodies. Stimuler sa créativité, sa spontanéité, sa confiance en soi et créer du lien social. Pour tout renseignement, contactez le 07 66 50 83 43 (photo non contractuelle)

+33 7 66 50 83 43

La percussion corporelle, c’est mettre la musique en mouvement, en se servant uniquement de son corps pour créer des sons, des rythmes et des mélodies. Stimuler sa créativité, sa spontanéité, sa confiance en soi et créer du lien social. Pour tout renseignement, contactez le 07 66 50 83 43 (photo non contractuelle)

pixabay

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-01-24 par