Sérignan Sérignan 34410, Sérignan STAGES DE PAQUES – ECOLE DE VOILE Sérignan Catégories d’évènement: 34410

Sérignan

STAGES DE PAQUES – ECOLE DE VOILE, 12 avril 2021-12 avril 2021, Sérignan. STAGES DE PAQUES – ECOLE DE VOILE 2021-04-12 13:30:00 13:30:00 – 2021-04-30 16:00:00 16:00:00

Sérignan 34410 Sérignan EUR 112 Reprise des stages à l’école de voile pour les vacances de Pâques, stages multi-support à partir de 6ans.

Places limitées, inscription obligatoire. Reprise des stages à l’école de voile pour les vacances de Pâques.

Places limitées, inscription obligatoire. Reprise des stages à l’école de voile pour les vacances de Pâques.

Places limitées, inscription obligatoire. Reprise des stages à l’école de voile pour les vacances de Pâques, stages multi-support à partir de 6ans.

Places limitées, inscription obligatoire. Ecole de voile

Détails Catégories d’évènement: 34410, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan