Stages de natation enfants Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Stages de natation enfants Sens, 14 février 2022, Sens. Stages de natation enfants Centre Nautique Pierre Toinot 78 ter Rue René Binet Sens

2022-02-14 – 2022-02-18 Centre Nautique Pierre Toinot 78 ter Rue René Binet

Sens Yonne EUR 39.05 39.05 Les inscriptions aux stages de natation sont ouvertes !

1h15 d’animations pendant 4 jours au centre nautique ou à la piscine Tournesol selon la semaine.

Places limitées. +33 3 86 65 03 72 Les inscriptions aux stages de natation sont ouvertes !

Places limitées. Centre Nautique Pierre Toinot 78 ter Rue René Binet Sens

