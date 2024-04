Stages de natation en piscine intérieure Derrière la Poste Plouescat, lundi 8 juillet 2024.

Stages de natation en piscine intérieure Derrière la Poste Plouescat Finistère

J’apprends à nager à Plouescat !

Piscine chauffée intérieure à la salle omnisports du centre.

Stages organisés par le service des sports de la commune.

Débutants 4 ans et + 2 créneaux 10h/10h30 et 14h/14h30.

Première étape pour acquérir des compétences permettant d’assurer sa propre sécurité dans l’eau.

Apprentissage 6/12 ans 2 créneaux 9h/9h30 et 9h30/10h.

Prérequis être à l ‘aise dans l’eau, prêt à apprendre à nager.

Renseignements et inscriptions au centre nautique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08

fin : 2024-08-23

Derrière la Poste 6, rue de Verdun

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

L’événement Stages de natation en piscine intérieure Plouescat a été mis à jour le 2024-04-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX